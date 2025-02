Júlia e André Feldman: quem são as vítimas do helicóptero que caiu em São Paulo André Feldman era sócio de uma empresa de apostas esportivas que opera o "jogo do tigrinho" ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 17/01/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois passageiros que estavam no helicóptero que caiu em São Paulo na noite de quinta-feira (16), o casal Júlia e André Feldman, foram retirados sem vida dos destroços da aeronave na manhã desta sexta-feira (17).

Para saber mais sobre a história trágica de Júlia e André Feldman e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Serviços públicos são suspensos após chuvas em Florianópolis; veja funcionamento

Jorginho Mello agradece oferta de ajuda do governo federal para chuvas em SC: ‘Sob controle’

Morte, crateras e deslizamento: tudo sobre as chuvas em Santa Catarina nesta sexta-feira