Juntos há dois meses: mulher denuncia companheiro por cárcere e agressões em UPA de SC Vítima disse ao homem que precisava de atendimento médico e, na unidade de saúde, denunciou as violências; ocorrência foi registrada... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 09/05/2025 - 21h46 )

Uma mulher, de 43 anos, denunciou o companheiro por violência doméstica e por cárcere privado. A ocorrência foi registrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, na quinta-feira (8). De acordo com a PM (Polícia Militar), a guarnição foi acionada na UPA e, no local, a mulher relatou que vive um relacionamento há dois meses com o homem e que, nos últimos dias, o companheiro, também com 43 anos, começou a “sentir muito ciúmes”.

