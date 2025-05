Júri condena quatro envolvidos em assassinato motivado por ‘talaricagem’ dentro de facção em SC Todos os quatro acusados foram condenados por organização criminosa, sendo que dois também vão cumprir pena por homicídio doloso qualificado... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 04h55 ) twitter

O Tribunal do Júri em Palhoça, na Grande Florianópolis, condenou nesta sexta-feira (23) os quatro homens envolvidos em um homicídio ocorrido no Natal de 2020. O crime teria sido motivado por “talaricagem”, expressão popular para alguém que se relaciona com a companheira de um amigo, em uma facção criminosa.

