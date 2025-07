Júri decide destino de motorista que matou mãe de 3 e cuidadora do marido em ciclofaixa em SC Três anos e nove meses após o atropelamento, o motorista foi sentenciado a quase 10 anos de prisão em regime fechado, sem direito a... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h57 ) twitter

O motorista acusado de atropelar e matar Lindacir Rodrigues da Silva, de 55 anos, e Thais Dias Gonçalves, de 25, foi condenado a 9 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. A decisão foi tomada durante sessão do Tribunal do Júri em Joinville, realizada na última terça-feira (22), marcando o desfecho do caso que ocorreu em 2021.

