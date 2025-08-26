Logo R7.com
Júri em SC vai decidir caso da mulher que congelou corpo do marido

A mulher será julgada em Capinzal por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica; o crime ocorreu em 2022,...

ND Mais|Do R7

A Justiça definiu para esta quinta-feira (28), o julgamento popular de Cláudia Hoeckler, acusada de matar o marido, Valdemir Hoeckler, em Lacerdópolis, no Meio-Oeste catarinense, e congelou corpo do marido em freezer. A sessão ocorrerá às 9h, na Câmara de Vereadores de Capinzal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

