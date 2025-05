Justiça acata denúncia contra Pablo Marçal por arriscar a vida de 32 seguidores em expedição Pablo Marçal é acusado de expor terceiros a risco iminente durante expedição ao Pico dos Marins, realizada em janeiro de 2022, na Serra... ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 08h36 ) twitter

A Justiça de São Paulo acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Pablo Marçal. Ele é acusado de expor terceiros a risco iminente durante uma expedição ao Pico dos Marins, realizada em janeiro de 2022, na Serra da Mantiqueira.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

