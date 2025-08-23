Justiça barra demolição da antiga rodoviária de Florianópolis, contrariando prefeitura
Imóvel não poderá ser derrubado até a conclusão de laudo sobre o valor histórico e cultural do patrimônio; Ministério Público e prefeitura...
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão que proíbe a demolição da antiga rodoviária de Florianópolis. Em posicionamento na quinta-feira (21), a desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski definiu que o imóvel será mantido até o julgamento de mérito da ação. A prefeitura da capital catarinense havia entrado com recurso em que alegava ausência de informações sobre o valor histórico e cultural do patrimônio, além do risco de desabamento, o que justificaria a derrubada do prédio.
Para saber mais sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
