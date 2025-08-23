Justiça barra demolição da antiga rodoviária de Florianópolis, contrariando prefeitura Imóvel não poderá ser derrubado até a conclusão de laudo sobre o valor histórico e cultural do patrimônio; Ministério Público e prefeitura... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 22h38 ) twitter

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão que proíbe a demolição da antiga rodoviária de Florianópolis. Em posicionamento na quinta-feira (21), a desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski definiu que o imóvel será mantido até o julgamento de mérito da ação. A prefeitura da capital catarinense havia entrado com recurso em que alegava ausência de informações sobre o valor histórico e cultural do patrimônio, além do risco de desabamento, o que justificaria a derrubada do prédio.

