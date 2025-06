Justiça barra lei de Chapecó que proibia crianças em paradas LGBTQIA+ Ação do PSOL considerada lei inconstitucional e discriminatória; Câmara de Vereadores diz que acata a decisão e prefeitura de Chapecó... ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 03h55 (Atualizado em 27/06/2025 - 03h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma decisão liminar — ou seja, provisória — do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), proferida na quarta-feira (24), suspendeu os efeitos da Lei Municipal n.º 8.090/2024 de Chapecó, no Oeste do estado. A norma proibia a participação de crianças em paradas LGBTQIA+ e eventos similares.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ingressos à venda! Criciúma abre série de amistosos entre Brasil x Coreia no Sul de SC

Com nova estrutura e mais atrações, Festa da Tainha 2025 promete agitar Balneário Rincão

SC tem alta de 25% nas mortes por diabetes entre 2020 e 2024; mulheres lideram estatística