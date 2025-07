Justiça condena Balneário Camboriú a indenizar homem com deficiência torturado por guardas Município foi condenado a pagar R$ 100 mil após homem com deficiência intelectual ser algemado, levado a um matagal e agredido com... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 05h57 ) twitter

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) definiu em R$ 100 mil o valor da indenização por danos morais a um homem com deficiência intelectual que foi torturado por guardas municipais de Balneário Camboriú. O caso aconteceu em janeiro de 2024 e envolveu atos de tortura praticados durante uma abordagem. A história foi revelada com exclusividade pelo ND Mais através da série de reportagens “À sombra dos arranha-céus”.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

