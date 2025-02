Justiça condena dona de supermercado de SC que vendeu produtos vencidos após alerta de cliente Empresária recorreu do processo, alegando que a culpa seria dos funcionários que atenderam a cliente; lei responsabiliza administradora... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 05/02/2025 - 04h25 ) twitter

A dona de um supermercado foi condenada após vender produtos vencidos, em São Joaquim, na Serra catarinense. O caso ocorreu em 2016, mas foi julgado em 2ª instância apenas no dia 17 de dezembro de 2024. Antes da acusação, uma cliente chegou a alertar os funcionários da loja, mas mesmo assim os produtos foram mantidos nas prateleiras.

Saiba mais sobre essa condenação e suas implicações no comércio acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

