Justiça condena réus em SC e impõe indenizações de até R$ 140 mil a vítimas de furtos

Oito homens participaram de esquema de furtos e receptação na região de Araranguá

ND Mais|Do R7

ND Mais

Oito homens condenados por furtos de módulos e pneus de caminhões, receptação e associação criminosa terão que restituir as vítimas com valores que podem chegar a R$ 140 mil. A condenação foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Araranguá, que também aplicou penas entre 1 e 16 anos de prisão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão judicial!

