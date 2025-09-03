Justiça condena réus em SC e impõe indenizações de até R$ 140 mil a vítimas de furtos
Oito homens participaram de esquema de furtos e receptação na região de Araranguá
Oito homens condenados por furtos de módulos e pneus de caminhões, receptação e associação criminosa terão que restituir as vítimas com valores que podem chegar a R$ 140 mil. A condenação foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Araranguá, que também aplicou penas entre 1 e 16 anos de prisão.
