Justiça condena supermercado em SC a indenizar clientes em mais de R$ 80 mil Fato ocorreu no estacionamento do supermercado localizado no bairro Kobrasol, em 4 de novembro de 2020. ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 12/02/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Quinta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, decidiu manter, parcialmente, a condenação contra um supermercado, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a dois clientes que tiveram o veículo e mercadorias furtados no estacionamento do estabelecimento, localizado no bairro Kobrasol, em 4 de novembro de 2020.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

BR-163 terá interdição total no Extremo-Oeste de SC; veja quando

VÍDEOS: Incêndio toma conta de carga de caminhão na BR-280 em Araquari

SC registra no início de fevereiro o maior número de mortes por afogamento do verão 2024/2025