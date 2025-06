Justiça considera ‘prisão exagerada’ e manda soltar MC Poze do Rodo Decisão, proferida nessa segunda-feira (2), aplica medidas cautelares e determina liberdade ao funkeiro ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Poder Judiciário do Rio de Janeiro mandou soltar o funkeiro Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, na noite desta segunda-feira (2). A decisão é do desembargador Peterson Barroso Simão, da 2ª Câmara Criminal, que aplicou medidas cautelares a serem cumpridas pelo cantor. A medida ocorre após pedido de habeas corpus.

Para mais detalhes sobre essa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Execução em loja de bebidas: polícia não descarta envolvimento de facção em Florianópolis

Chapecoense goleia Amazonas, sobe na tabela e se aproxima do G-4

Veja os best-sellers que você pode encontrar na Feira do Livro de Joinville