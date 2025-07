Justiça dá 60 dias para prefeitura de Florianópolis lançar edital da Casa de Passagem indígena Prazo foi definido em audiência realizada nesta terça-feira (8) na 6ª Vara da Justiça Federal da Capital ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 08h17 ) twitter

A prefeitura de Florianópolis tem dois meses para publicar o edital de licitação para empresas interessadas na construção da Casa de Passagem indígena, no espaço do antigo Tisac (Terminal de Integração do Saco dos Limões). O prazo foi definido nesta terça-feira (8), em audiência realizada na 6ª Vara da Justiça Federal da Capital. Na ocasião, houve aprovação do projeto por parte da comunidade que vive no local.

