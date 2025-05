Justiça da França determina que morador de SC continue preso por tráfico de drogas na Europa Morador de Joinville passou dois meses desaparecido antes de ser localizado em uma prisão de Paris, na França ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 19h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h46 ) twitter

André Alves do Nascimento deve continuar preso até o final de julho de 2025, conforme decisão da Justiça da França. O morador de Joinville chegou a ser dado como desaparecido, mas após dois meses de procura ele foi localizado pela Interpol em uma prisão de Paris. O turista foi detido por tráfico de drogas durante uma viagem entre a França e a Holanda.

