Justiça dá liberdade provisória a influenciador preso com milhões em drogas em SC
Durante audiência, influenciador alega a Justiça de Balneário Camboriú que teria sido agredido por policiais militares
O influenciador preso em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, após flagrado com mais de 175kg de drogas nesta segunda-feira (18) conseguiu liberdade provisória por decisão judicial em audiência. Durante o ato, o homem alegou que teria sido agredido por policiais.
