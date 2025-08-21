Justiça dá liberdade provisória a influenciador preso com milhões em drogas em SC Durante audiência, influenciador alega a Justiça de Balneário Camboriú que teria sido agredido por policiais militares ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 00h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h18 ) twitter

O influenciador preso em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, após flagrado com mais de 175kg de drogas nesta segunda-feira (18) conseguiu liberdade provisória por decisão judicial em audiência. Durante o ato, o homem alegou que teria sido agredido por policiais.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

