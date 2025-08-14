Justiça de SC limita usucapião e decisão pode impactar regularização de imóveis no Brasil Conforme entendimento da Corte, recurso não deve ser utilizado em contextos em que existam alternativas viáveis para regularização... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h37 ) twitter

Uma decisão do Grupo de Câmaras de Direito Civil do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) pode mudar a maneira como a usucapião no Brasil é utilizada em causas imobiliárias. No julgamento de um IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), ainda em maio, foi aprovada, por unanimidade, a restrição de uso em contextos em que existam outros caminhos para regularização da propriedade.

Para entender todos os detalhes dessa decisão e seu impacto no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

