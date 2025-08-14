Logo R7.com
Justiça de SC limita usucapião e decisão pode impactar regularização de imóveis no Brasil

Conforme entendimento da Corte, recurso não deve ser utilizado em contextos em que existam alternativas viáveis para regularização...

Uma decisão do Grupo de Câmaras de Direito Civil do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) pode mudar a maneira como a usucapião no Brasil é utilizada em causas imobiliárias. No julgamento de um IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), ainda em maio, foi aprovada, por unanimidade, a restrição de uso em contextos em que existam outros caminhos para regularização da propriedade.

