Justiça decide futuro de contrato emergencial com empresa de merenda escolar em Blumenau Prefeitura de Blumenau alegou que caso fosse suspenso o contrato emergencial, poderia haver um grave prejuízo à ordem pública, interrompendo... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h46 )

O fornecimento de merenda escolar na rede pública de Blumenau continua no centro dos debates. A qualidade do serviço motivou fiscalizações e ajustes do município, enquanto a antiga fornecedora, Risotolândia, questionou judicialmente a regularidade do novo contrato.

Saiba mais sobre essa importante decisão acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

