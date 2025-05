Justiça emite mandado de prisão contra suspeito de matar esteticista em Biguaçu Segundo investigação da Polícia Civil, Sandro Coutinho Machado Júnior, de 23 anos, usou uma faca de cozinha para matar Mikaella Sagás... ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 08h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 08h27 ) twitter

Está foragido o homem apontado como suspeito do feminicídio de Mikaella Sagás, esteticista morta em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, Sandro Coutinho Machado Júnior, de 23 anos, matou a ex-companheira e foi para uma festa na mesma noite. Câmeras de monitoramento registraram a presença de Sandro no prédio onde Mikaella vivia, na sexta-feira (9), em um horário próximo ao que o crime foi cometido. O carro dela, usado por Sandro na fuga, foi encontrado na BR-282 (Via Expressa), em Florianópolis, na noite de domingo (11).

