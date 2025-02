Justiça exige melhorias na acessibilidade da Rodoviária de Araranguá Inquérito civil instaurado em Araranguá revelou a ausência de rotas acessíveis e sistemas de comunicação adequados para pessoas com... ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h06 ) twitter

A Rodoviária de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, sofreu um inquérito civil por falta de acessibilidade. O local está sem rotas acessíveis para pessoas com deficiência visual e sem informações que identifiquem as linhas, os destinos e os itinerários dos ônibus no formato visual, tátil e sonoro.

Para mais detalhes sobre as exigências e as medidas que serão tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

