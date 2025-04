Justiça Federal de SC concede a criança direito a medicamento que custa R$ 17 milhões Paciente, de apenas 7 anos, foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, que provoca enfraquecimento e deterioração muscular... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 09h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h28 ) twitter

Um casal de Florianópolis conquistou, na Justiça Federal, o direito a um remédio de R$ 17 milhões, que pode mudar a vida do filho, uma criança de apenas 7 anos. Diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, ele tem limitações motoras provocadas pela ausência da distrofina, proteína que ajuda a manter as células musculares do corpo intactas. O medicamento, administrado em dose única, foi aprovado no Brasil em dezembro de 2024.

Saiba mais sobre essa importante conquista e o impacto que o medicamento pode ter na vida da criança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

