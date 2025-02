Justiça Federal determina demolição de imóveis na Praia do Forte, em Florianópolis Segundo a Justiça, os imóveis foram construídos sem autorização no entorno da Fortaleza São José da Ponta Grossa, região tombada pela... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h05 ) twitter

Uma briga judicial, que se arrasta há quase 40 anos, terá mais um capítulo nesta terça-feira (18), data em que a SPU (Secretaria do Patrimônio da União) fará a demolição de imóveis na Fortaleza São José da Ponta Grossa, na Praia do Forte, em Florianópolis. As oito edificações foram construídas em área tombada pela União, sob responsabilidade do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

