Justiça garante indenização a agricultor de SC após cancelamento de benefício Um agricultor do município de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, será indenizado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um agricultor do município de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, será indenizado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em R$ 10 mil por danos morais. A decisão é da Justiça Federal e cabe recurso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Agricultor de SC que perdeu o braço será indenizado pelo INSS após ter benefício cancelado

• VÍDEO: Catarinense Nati Pereira faz gol ‘de primeira’ no sub-17 do Corinthians

• Você pode e merece ter: robô aspirador de pó em promoção