Justiça manda afastar seis servidores de Sangão por possíveis fraudes em concursos públicos Decisão judicial apontam fraudes em concursos de 2018 e envolve o ex-prefeito do município ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h17 )

ND Mais

Seis servidores públicos do município de Sangão, no Sul de Santa Catarina, deverão ser afastados de suas funções após possíveis fraudes em concursos públicos. A decisão da Justiça, publicada no dia 20 de maio, torna sem efeito as nomeações, diante de evidências de manipulação dos resultados.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

