Justiça manda cassar prefeito que trocava cesta básica por votos em cidade de SC Investigação em conjunto com a Polícia Civil comprovou manobras durante eleições municipais de 2024 ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h17 )

A Justiça determinou a cassação dos diplomas do prefeito de José Boiteux, Geovani Lunelli (MDB), e do vice-prefeito Emerson Genezio Dell Agnollo (MDB), eleitos no pleito de 2024. A decisão também atinge a vereadora suplente Carla Lunelli Braatz (MDB). De acordo com a sentença do juiz Jean Everton da Costa, a chapa foi responsabilizada por compra de votos. A investigação foi pelo MPE (Ministério Público Eleitoral), em conjunto com a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia de José Boiteux.

Saiba mais sobre essa decisão impactante e suas consequências no site do nosso parceiro ND Mais.

