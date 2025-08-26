Logo R7.com
Justiça manda demolir Bar do Boni, tradicional estabelecimento de Florianópolis

Bar do Boni argumentou que o comércio de alimentos existe no local desde 1974, há 51 anos, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis

A Justiça Federal determinou a demolição do Bar do Boni, estabelecimento tradicional de Florianópolis localizado na Avenida das Rendeiras, às margens da Lagoa da Conceição. Segundo decisão da última sexta-feira (22), a estrutura foi erguida sem autorização em uma APP (Área de Preservação Permanente).

