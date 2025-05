Justiça mantém justa causa de nutricionista demitida por desviar merenda escolar em Criciúma Trabalhadora pediu danos morais por ter imagem exposta, mas o argumento não convenceu os juízes; ela foi presa após o desvio de 12,... ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 01h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A nutricionista Renata Monique Barreto, demitida por desvio de merenda escolar em Criciúma, teve sua justa causa mantida pela 3ª Turma do TRT-SC (Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região), que concluiu que a conduta da trabalhadora comprometeu a relação de confiança necessária à continuidade do vínculo de emprego. Foram 12,3 toneladas de carne desviadas, segundo relatório judicial.

Para saber todos os detalhes desse caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 30 mil pessoas recebem cobranças indevidas após erro no sistema de prefeitura de SC

Explosão e gritos revelam cenário de terror em carro incendiado com corpos carbonizados em SC

Avanço de frente fria em Santa Catarina traz temporais isolados neste domingo (18); veja áreas