Justiça nega aditivo que custaria até R$ 27 milhões para a tarifa de esgoto em Blumenau BRK afirma que vai recorrer da decisão

Uma decisão publicada nesta quarta-feira (27) pela Justiça de Santa Catarina negou o pedido da BRK Ambiental, responsável pelo sistema público de esgotamento sanitário desde 2009, para suspender a revogação do 5º aditivo ao contrato de concessão do serviço de esgoto em Blumenau.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais: