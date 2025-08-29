Logo R7.com
Justiça obriga hospital de SC que aplicou soro contra cobra em bebês a abrir portas à auditoria

Conforme ação movida pela Prefeitura de Canoinhas, o hospital havia imposto restrições capazes de inviabilizar a fiscalização

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma decisão judicial determinou que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, envolvido no caso em que 11 recém-nascidos receberam soro de cobra no lugar da vacina contra hepatite B, permita a realização da auditoria externa contratada pela Prefeitura, que aconteceu a partir desta quinta-feira (28).

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

