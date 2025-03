Justiça proíbe boate de ligar qualquer tipo de som em avenida turística de Florianópolis Barulho estaria causando incômodo aos moradores do bairro; boate de Florianópolis está sujeita a multa de R$ 20 mil em caso de descumprimento... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 05h05 ) twitter

Uma boate de Florianópolis foi proibida de ligar qualquer tipo de sonorização (caixas de som, amplificadores, difusores, microfones e instrumentos musicais) até que seja instalado um tratamento acústico eficaz para conter a emissão dos ruídos. A medida liminar foi concedida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Saiba mais sobre essa decisão impactante e suas consequências no ND Mais.

