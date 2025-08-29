Justiça proíbe o uso de carregadores de carros elétricos em condomínio de Florianópolis A lei prevê uma série de normas técnicas e de segurança para a instalação de carregadores de carros elétricos em ambientes abertos... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 03h37 ) twitter

A Justiça de Santa Catarina determinou a suspensão imediata do uso de carregadores de carros elétricos em um condomínio da Beira-Mar Norte, em Florianópolis. A decisão também proíbe novas instalações até a conclusão do processo.

Para saber mais sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

