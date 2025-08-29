Justiça proíbe o uso de carregadores de carros elétricos em condomínio de Florianópolis
A lei prevê uma série de normas técnicas e de segurança para a instalação de carregadores de carros elétricos em ambientes abertos...
A Justiça de Santa Catarina determinou a suspensão imediata do uso de carregadores de carros elétricos em um condomínio da Beira-Mar Norte, em Florianópolis. A decisão também proíbe novas instalações até a conclusão do processo.
