Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Justiça proíbe o uso de carregadores de carros elétricos em condomínio de Florianópolis

A lei prevê uma série de normas técnicas e de segurança para a instalação de carregadores de carros elétricos em ambientes abertos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Justiça de Santa Catarina determinou a suspensão imediata do uso de carregadores de carros elétricos em um condomínio da Beira-Mar Norte, em Florianópolis. A decisão também proíbe novas instalações até a conclusão do processo.

Para saber mais sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.