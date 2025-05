Justiça proíbe venda do uísque catarinense ‘Jackzinho’ após ação da Jack Daniel’s Além da suspensão da comercialização, a Jack Daniel’s solicita indenização de R$ 200 mil da empresa Vila Romana Bebidas por danos morais... ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h06 ) twitter

A Justiça de São Paulo concedeu liminar que proíbe a comercialização do uísque Jackzinho, produzido pela empresa Vila Romana Bebidas, sediada na cidade de Pinheiro Preto, em Santa Catarina. A decisão foi motivada por um processo movido pela fabricante do tradicional Jack Daniel’s, dos Estados Unidos, uma das marcas de uísque mais reconhecidas do mundo.

Para saber mais sobre essa polêmica decisão judicial, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

