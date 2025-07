Justiça suspende obra de estaleiro municipal em SC por risco ambiental em área de restinga Construção em Passo de Torres está em área de preservação permanente e terá que passar por nova análise do IMA ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As obras de construção de um estaleiro municipal, em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina, foram suspensas por determinação da Justiça Federal. A decisão foi proferida na sexta-feira (18). A 1ª Vara Federal de Criciúma considerou que a edificação está em uma APP (Área de Preservação Permanente), com faixa marginal de curso d’água e restinga fixadora de dunas. Conforme o juiz, Germano Alberto Júnior, há um risco claro de dano que pode ser difícil ou até impossível de reparar.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cão policial que atuou em grandes operações se aposenta após 10 anos e vai viver em sítio em SC

MP vê tentativa de driblar Código Florestal e aciona prefeitura de SC na Justiça

Falência, depressão e câncer: artesã de Blumenau transforma flores em biojoias