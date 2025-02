Kayke desencanta, Nicolas faz 2 e Figueirense aplica maior goleada do Catarinense no Caravaggio Figueirense conta com noite inspirada dos atacantes para golear o Caravaggio por 5 a 1 no Estádio Orlando Scarpelli ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 01h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Figueirense aplicou a maior goleada do Campeonato Catarinense ao vencer o Caravaggio por 5 a 1, na noite deste domingo (16), no Estádio Orlando Scarpelli. A partida ainda marcou o primeiro gol de Kayke com a camisa alvinegra, desencantando na 10ª rodada da competição.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa grande vitória! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Expectativa no ar: quando vai ser pago o adiantamento do 13º salário de aposentados?

De virada, JEC vence o Santa Catarina e volta ao G-8 do Campeonato Catarinense

Carnaval 2025: em busca da nota 10 na avenida, entenda como as escolas de samba são avaliadas