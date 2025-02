Kennedy Nunes assume cadeira no Governo do Estado com a missão de fortalecer interlocução Kennedy Nunes, novo secretário de Estado da Casa Civil, quer reduzir a burocracia e manter diálogo aberto com poder Legislativo ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo secretário de Estado da Casa Civil, Kennedy Nunes, assumiu o cargo na semana passada com a missão de acelerar a execução de obras e projetos do governo de Santa Catarina. Segundo ele, o governador Jorginho Mello solicitou que sua atuação seja voltada para destrinchar entraves burocráticos e fortalecer a interlocução entre o Executivo e o Legislativo.

Para saber mais sobre as iniciativas de Kennedy Nunes e sua visão para o governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Figueirense x Concórdia: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão

Chapecoense x Avaí: escalações, onde assistir e tudo sobre o duelo do Leão

Indicadores de criminalidade em SC: número de homicídios e feminicídios tem queda em 2025