Kid Messi: a joia apadrinhada por Cristiano Ronaldo que desperta interesse de gigantes europeus

Um novo talento surge no horizonte do futebol mundial, despertando a atenção dos gigantes europeus e sendo apontado como o herdeiro de Messi. Joseph Junior Andreou Gabriel, carinhosamente apelidado de “Kid Messi”, tem apenas 14 anos, mas já encanta com suas habilidades e coleciona admiradores de peso, incluindo o craque Cristiano Ronaldo, que o apadrinhou.

Para saber mais sobre essa jovem promessa e seu futuro no futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

