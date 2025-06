Kombi é flagrada fazendo transporte clandestino de 14 crianças em Chapecó Kombi sem autorização fazia transporte irregular de crianças; flagrante aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (5) próximo a... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h37 ) twitter

Uma VW/Kombi foi flagrada pela Polícia Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, realizando o transporte clandestino de 14 crianças. O flagrante aconteceu próximo a um Ceim (Centro de Educação Infantil Municipal).

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

