KTO lança campeonato de apostas com prêmio de R$1 milhão

A KTO lançou o primeiro campeonato de apostas do Brasil, que já movimenta fãs de esportes de todo o país. A Liga do Milhão distribui para os vencedores prêmios diários, mensais e um grande prêmio final de R$1 milhão em dinheiro, e conta com nomes como Denílson, pentacampeão e embaixador da marca, além de influenciadores e jornalistas de esportes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a promoção, confira o ranking dos últimos ganhadores e saiba como participar!

