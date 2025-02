La Moda abre 15 vagas de emprego para a área industrial em Criciúma O grupo realiza, nesta sexta-feira (14), o Dia da Oportunidade; os interessados devem comparecer na empresa ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h26 ) twitter

A empresa La Moda, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, tem 15 vagas de emprego abertas para a área industrial e, nesta sexta-feira (14), realizará o Dia da Oportunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades!

