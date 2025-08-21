Ladrão azarado tenta furtar fio de academia Pratique e dá de cara com polícia em Florianópolis
Suspeito teria jogado 30kg de fios de cobre furtado ao lado de uma viatura da Polícia Civil que retornava à Delegacia
A tentativa de furtar 30 quilos de fio de cobre não terminou bem para um homem de 31 anos, no bairro Estreito, em Florianópolis. Por volta das 7h de terça-feira (19), o ladrão foi preso em flagrante em uma situação inusitada.
A tentativa de furtar 30 quilos de fio de cobre não terminou bem para um homem de 31 anos, no bairro Estreito, em Florianópolis. Por volta das 7h de terça-feira (19), o ladrão foi preso em flagrante em uma situação inusitada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa tentativa de furto que terminou em prisão!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa tentativa de furto que terminou em prisão!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: