Ladrões rendem adolescente e fogem com mais de R$ 30 mil em SC Crime aconteceu na noite de quinta-feira (28), em Pescaria Brava; Polícia Civil investiga o caso ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 23h37 )

Criminosos renderam uma adolescente de 14 anos e fugiram com R$ 32 mil durante um roubo em Pescaria Brava, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (28), em uma casa no bairro Laranjeiras. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sozinha no imóvel quando os criminosos invadiram o local por volta das 20h30. A mãe da jovem relatou que precisou sair por alguns instantes e, por isso, não presenciou o crime.

