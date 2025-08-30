Ladrões rendem adolescente e fogem com mais de R$ 30 mil em SC
Crime aconteceu na noite de quinta-feira (28), em Pescaria Brava; Polícia Civil investiga o caso
Criminosos renderam uma adolescente de 14 anos e fugiram com R$ 32 mil durante um roubo em Pescaria Brava, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (28), em uma casa no bairro Laranjeiras. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sozinha no imóvel quando os criminosos invadiram o local por volta das 20h30. A mãe da jovem relatou que precisou sair por alguns instantes e, por isso, não presenciou o crime.
Criminosos renderam uma adolescente de 14 anos e fugiram com R$ 32 mil durante um roubo em Pescaria Brava, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (28), em uma casa no bairro Laranjeiras. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sozinha no imóvel quando os criminosos invadiram o local por volta das 20h30. A mãe da jovem relatou que precisou sair por alguns instantes e, por isso, não presenciou o crime.
Saiba mais sobre este crime e suas consequências consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre este crime e suas consequências consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: