Lago da Pedra Branca, em Palhoça, será interditado novamente para controle de pragas; veja data Parque reaberto após 'surto' de carrapatos será interditado novamente em 14 de março para nova aplicação de inseticida ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 16h08 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Parque Lago da Pedra Branca, em Palhoça, na Grande Florianópolis, foi reaberto na sexta-feira (28), após ser interditado para a aplicação de inseticida no controle de pragas. A Defesa Civil informou que, 15 dias após a reabertura, o parque será interditado novamente por três dias para uma nova aplicação de inseticida.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a situação do parque e as medidas de controle de pragas.

Leia Mais em ND Mais:

Prepare o bolso! Tarifa de esgoto em Blumenau vai ficar mais cara a partir de abril

Cobra mais venenosa do Brasil invade loja pelo ar-condicionado em SC

Projeto de concessão do Mercado Público de Joinville tramita na Câmara de Vereadores