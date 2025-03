Lamine Yamal e o Ramadã: plano secreto do Barcelona para manter craque em alto nível O atacante do Barcelona segue um plano nutricional elaborado pelos médicos do clube durante o Ramadã para minimizar os efeitos do jejum... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lamine Yamal, a jovem estrela do Barcelona, enfrenta um desafio único neste período: conciliar o alto rendimento no futebol com as práticas do Ramadã. Durante o mês sagrado para os muçulmanos, que começou em 1º de março e termina no dia 30, o atacante precisa jejuar durante o dia, o que exige um cuidado especial com a sua nutrição e hidratação.

Saiba mais sobre como o Barcelona está ajudando Yamal a manter seu desempenho durante o Ramadã, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

STJ nega soltura de dois acusados de participação nos ataques em Florianópolis

Piso regional tem reajuste de 7,27% em SC; confira os valores das quatro faixas

Família do ‘Jogo do Tigrinho’: polícia faz novas revelações sobre o caso em SC