Lançada a 15 m após atropelamento, criança de 8 anos morre no Sul de SC Motorista fugiu após atropelar o menino; acidente aconteceu na tarde de sábado (14), em Siderópolis ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma criança de 8 anos morreu após ser lançada a 15 metros em um atropelamento em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu na tarde de sábado (14), na SC 445, na Vila São Jorge. O menino foi atropelado por um carro, que fugiu do local do acidente. Ele foi encontrado com politraumatismo grave, com diversas fraturas, contusões e escoriações pelo corpo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Criança de 2 anos que matou a mãe pegou arma sobre a mesa e pai afirma não ter visto

Criança e outras seis pessoas morrem em queda de helicóptero na Índia

História do Império é revivida no Centro Cultural da Marinha em Florianópolis