Latam terá ampliação de 71% em número de voos para Aeroporto de Jaguaruna; saiba quando Operação da Latam completa dez anos no município e anúncio da ampliação foi feito pelo governador Jorginho Mello ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir de junho, o Aeroporto de Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, receberá uma ampliação de 71% em número de voos da Latam. Atualmente, a companhia aérea liga a cidade catarinense a São Paulo/Guarulhos, principal hub da Latam, com conexões para outros 50 aeroportos brasileiros e 90 no exterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre os voos!

Leia Mais em ND Mais:

Golpista da Netflix: quem é o diretor de cinema acusado de desviar R$ 62 milhões da companhia

Suspeito de roubar e estuprar mulher em rua de Apiúna é preso durante investigação policial

Tempestade em Itajaí deixa casas destelhadas, entulhos pela cidade e dá prejuízo para famílias