Lateral do Avaí passa por cirurgia e deve desfalcar equipe por mais dois meses Quaresma não entra em campo pelo Avaí desde a partida diante do América-MG na Ressacada; Lateral passou por cirurgia no tornozelo na... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 23h36 )

O lateral-esquerdo Mateus Quaresma deve desfalcar o Avaí por pelo menos mais dois meses. O atleta de 28 anos passou por cirurgia no tornozelo direito na última terça-feira após ter se lesionado no duelo diante do América-MG, no dia 26 de abril.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Quaresma e o impacto na equipe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

