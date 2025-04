Laudo aponta causa de explosão de tanque que matou trabalhador em SC A explosão de tanque aconteceu em uma empresa de asfalto em Cordilheira Alta, no Oeste do estado; incidente aconteceu no dia 18 de... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 03h05 ) twitter

Tanque explodiu na tarde da terça-feira (18). – Foto: Polícia Civil/Divulgação/ND A explosão de tanque em uma empresa de asfalto localizada na SC-157, linha Fernando Machado, interior de Cordilheira Alta, no Oeste de Santa Catarina, foi causada pelo acúmulo de vapores inflamáveis no interior do tanque que estava sendo abastecido com piche (emulsão asfáltica), aliado à utilização indevida de um maçarico alimentado com gás GLP.

Saiba mais sobre os detalhes dessa tragédia e as implicações legais consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

