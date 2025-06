‘Legado de compromisso’: morre segunda vítima do grave acidente na SC-283 A segunda vítima do grave acidente na SC-283, em Palmitos, no Oeste, morreu após dois dias hospitalizada; saiba mais ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 22h56 ) twitter

A segunda vítima do grave acidente na SC-283, em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina, morreu no último sábado (21), após dois dias hospitalizado. Vinicius Matheus Otto, de 23 anos, dirigia o Fiat/Palio que colidiu frontalmente com um VW/Gol, na noite da última quinta-feira (19). Vinicius era servidor público do município de Palmitos, onde atuava no setor de tributação. A prefeitura emitiu uma nota de pesar e ressaltou que o jovem desempenhou suas funções com dedicação, profissionalismo e humanidade, deixando um legado de compromisso com o serviço público e respeito entre colegas.

