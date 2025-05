Legado de Dircéa e Mário Petrelli ganha livro e documentário História das duas grandes personalidades da comunicação foi eternizada nas produções lançados em Curitiba, contando detalhes das vidas... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h47 ) twitter

Com homenagens a duas grandes personalidades da comunicação, foram lançados nesta quinta-feira (8), em Curitiba, o livro “Mário Petrelli, O Conciliador”, e o documentário “Mário e Dircéa, o Valor de um Legado”. Petrelli é o fundador do Grupo ND.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e descobrir mais sobre o legado inspirador de Mário e Dircéa Petrelli!

