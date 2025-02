‘Legado dos chocolates’: morre na Itália Francesco Rivella, o ‘Pai da Nutella’, aos 97 anos Químico italiano foi braço direito de Michele Ferrero e participou da criação de sucessos como Kinder, Ferrero Rocher, Tic Tac e Nutella... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 20h26 ) twitter

Francesco Rivella, o químico italiano considerado o “Pai da Nutella”, morreu na última sexta-feira (14), aos 97 anos. Rivella foi um dos pilares da Ferrero Rocher, empresa fundada por Michele Ferrero, e atuou como seu braço direito por mais de quatro décadas.

